Sergipano Diego Maradona torce para a Argentina nessa Copa

Diego Maradona Nascimento Aragão é sergipano de Aquidabã e há 36 anos carrega o nome do ídolo do futebol argentino na certidão de nascimento. A escolha foi do pai dele, que assistiu à Copa de 86 e decidiu dar ao filho o mesmo nome do craque da seleção campeã naquele ano.

“Embora tenha crescido ouvindo brincadeiras relacionadas ao meu nome, nunca passei por nenhuma situação embaraçosa. Todo mundo brinca, mas de forma sadia. O nome nunca me atrapalhou”, diz Diego, que possui outros cinco irmãos, mas nenhum deles com nomes inspirados em celebridades do esporte.

O sergipano é formado em história, bacharel em administração, trabalha com vendas e diz que vê o futebol como diversão, um momento de estar entre amigos e afirma que não que possui muito talento com a bola.

“Não é sempre, mas costumo me reunir com os amigos para jogar e minha posição é zagueiro, mas sou bem fraco em campo”, conta.

Na Copa do Mundo deste ano, após a saída do Brasil da competição, Diego, que acompanhou todos os jogos, disse que agora vai torcer para o grande rival do futebol brasileiro. “A Argentina vai levar essa Copa”, opina.