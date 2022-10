Sequestro em SP: após 3h, homem que manteve casal refém se rende

Na manhã desta sexta-feira, 21, um criminoso manteve um casal refém, em um carro de luxo, na Estrada do Sabão, em São Paulo

Na manhã desta sexta-feira, 21, um criminoso manteve um casal refém, em um carro de luxo, na Estrada do Sabão, em São Paulo. As vítimas foram liberadas após 3 horas de terror e o bandido se entregou à polícia.

Segundo a Polícia Militar de São Paulo (PMSP), viaturas, agentes e um robô da corporação foram enviados ao local para cercar o veículo.

O bandido teriam assaltado o carro, da marca Land Rover, no início da manhã, na altura da Avenida das Cerejeiras. Um homem e uma mulher, donos do veículo avaliado em R$ 700 mil, ficaram presos dentro do automóvel.

“O Grupo de Ações Táticas (GATE) e equipes policiais do 18º Batalhão atuam na zona norte de São Paulo para liberar vítima de sequestro. Reforço policial mobilizado e as negociações seguem no intuito de prender o criminosos e libertar a vítima ilesa”, informou a PM nas redes sociais.

Segundo as autoridades, o perímetro foi isolado “para a proteção de todos, proporcionando condições para que as equipes policiais possam avançar nas negociações”.

A polícia foi acionada pelo 190, telefone de emergência, e atuou negociação por aproximadamente duas horas. “Negociação incansável para libertação das vítimas”, divulgou a corporação.