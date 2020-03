Senhora atacada por pitbulls morre após ser internada

PUBLICIDADE 

Ana Maria Libório de Sá, de 86 anos, morreu na noite dessa quarta-feira (4), após ser atacada dentro de casa por cães da raça pitbull. O caso aconteceu em Roraima.

A idosa sofreu o ataque na última segunda (2) quando estava sozinha dentro de casa. Os cachorros são do próprio filho, segundo a Polícia Militar.

O ataque dos cachorros deixou a mulher gravemente ferida. Ela sofreu lesões pelo corpo e parte do braço direito, próximo ao cotovelo, ficou dilacerado com as mordidas.

Ao ser atacada e gritar por socorro, a vítima recebeu ajuda de um vizinho, de 67 anos. Ele contou ao site do G1 que conseguiu espantar os cachorros de cima da mulher com uma barra de ferro. Segundo ele, os animais ainda tentaram atacá-lo.