Sem-teto é encontrado dentro de saco de lixo para se proteger do frio

Um morador de rua foi encontrado enquanto dormia dentro de um saco de lixo, a fim de se proteger do frio. A foto foi publicada nas redes sociais e repercutiu entre os moradores de Jundiaí-SP.

A responsável pelo registro é a terapeuta ocupacional do SOS Melina Nucci. Junto à imagem, ela compartilhou um texto, para relatar o que sentiu ao ajudar o homem. Uma equipe do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) auxiliou no resgate.

“Como se fosse uma embalagem vazia, ele estava dentro de um saco de lixo. Coube a mim atendê-lo, e o fiz com todo carinho pois pensei no meu pai”, escreveu.

Melina relatou ao Portal G1 que encontrou o homem na sexta-feira (21). Na ocasião, os termômetros marcavam temperaturas abaixo de 10ºC.

“Ele estava molhado e muito debilitado. Ele tem uma família, tem filhos. Eu escrevi o texto porque fiquei olhando para ele e pensei que podia ser meu pai. Esses filhos não devem nem imaginar que o pai deles foi encontrado assim. A família mora em Osasco e ele não sabia que não estava lá, estava muito confuso. Eu fico sem conseguir definir se ele estava nessa situação pelo frio e fome, então falei para ele ficar quentinho e ficar na casa de passagem no fim de semana”, explica.

Melina relata que queria falar com o homem no dia seguinte, para saber um pouco mais sobre a família dele. No entanto, ele foi embora pela manhã, no sábado (22). Apesar da procura, o homem não foi encontrado.