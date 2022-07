Sem dor de cabeça! Conheça quais são as franquias para MEI

O MEI possibilita menos dores de cabeça com relação aos tributos, mas é possível abrir um CNPJ e construir uma bela unidade de franquia.

O Microempreendedor Individual é uma categoria popular para quem quer se tornar empresário no Brasil. Com carga tributária simplificada, a opção é uma das melhores para que autônomos deixem a informalidade. Mais do que isso, o que pouca gente sabe é que existem franquias para MEI que podem ser acessadas com baixo investimento.

Para se tornar um franqueado sendo MEI é preciso buscar um entre as mais de 460 categorias existentes no Portal do Empreendedor e ver qual se encaixa melhor diante do ramo de atuação escolhido.

Vale a pena investir em franquias para MEI?

Uma das principais vantagens de se tornar um franqueado está na facilidade que o investimento oferece. Afinal, a franqueadora oferece todos os subsídios necessários para a implantação e manutenção do negócio. Isso significa menos dor de cabeça na hora de planejar o empreendimento.

Além disso, as franquias são formas de conseguir uma renda estável todos os meses. Em outras palavras, o MEI não precisa depender de dinheiro extra ou incerto para se manter. A maior parte das marcas encontra-se bem fundadas e com nohall em seu segmento.

Para tanto, é necessário apenas consultar os critérios exigidos dentro de cada uma delas. Abaixo você confere algumas franquias para MEI que apresentam baixo valor para investimento inicial e retorno dentro do esperado. Aliás, algumas podem até proporcionar o MEI a se tornar uma pequena empresa no Brasil. Acompanhe as informações do site!

4 opções de franquias para MEI abrir em 2022

1 – Sapatinho de Luxo

A franqueadora Sapatinho de Luxo promete o retorno do investimento de R$ 15 mil em cerca de 75 dias. Vale destacar que o empresário ficará responsável por custear o aluguel do ponto comercial escolhido.

2 – Mazze

A Mazze possui 66 unidades espalhadas pelo Brasil e trabalha com o nicho de modo, focada em semijoias. O investimento inicial é de R$ 9 mil, mas os ganhos mensais giram em torno de R4 5 mil. É uma franquia ideal para MEI.

3 – Brasil Nutri Shop

O estilo de vida fit, ou saudável, é uma das áreas que concentra grandes oportunidades de empreendimento. Uma delas é pode se tornar uma ótima opção entre as franquias para MEI. Basta investir cerca de R$ 11 mil para lucrar R$ 5 mil mensalmente.

4 – Corretora É Seguro

Se você está em busca de franquias para MEI que estejam bem consolidadas, esta é uma delas. A É Seguro Corretora tem mais de 195 unidades abertas e precisa de um investimento inicial de R$ 19,9 mil, com retorno garantido entre 3 e 18 meses.