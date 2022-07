Sem conseguir ossos e pele de boi de graça, voluntários deixam de doar refeições a famílias carentes em Maceió

O Instituto Amigos da Periferia, localizado em Maceió, está há duas semanas sem distribuir sopa e alimentos para 350 famílias carentes

Segundo os voluntários, açougueiros que costumavam contribuir de graça com ossos e pele de boi, utilizados na preparação das refeições, deixaram de fazê-lo para vender esses itens.

De acordo com Eryvanya Gatto, fundadora e secretária do instituto, os açougueiros faziam as doações porque não tinha demanda para venda desses itens, que acabariam sendo descartados. Porém com a crise financeira e o aumento nos preços da carne, os cortes de menor valor nutricional viraram opção para muitos clientes.

Segundo a Vigilância Sanitária de Maceió, não há restrição à venda de peles e ossos nos mercados públicos, desde que esses produtos estejam em perfeitas condições de consumo humano, ou seja, a carne não pode estar estragada e as ossadas precisam ser in natura.

Nos locais onde os voluntários costumavam coletar as doações, porém, as peles e os ossos bovinos não são expostos à venda como as demais carnes, mas são vendidos aos clientes que chegam fazendo o pedido específico.

Além de serem utilizados na preparação da sopa, desde o início da pandemia o instituto começou a doar ossos e peles que sobravam para as famílias assistidas, que faziam fila para receber a doação.

Segundo Eryvanya, a procura por ossos e peles de boi cresceu nos últimos meses.

Em alternativa à sopa, o instituto está distribuindo para as famílias cadastradas quentinhas que foram doadas por outra instituição. Não há previsão de quando o instituto voltará a distribuir sopa.

Fundado em 2018, o Instituto Amigos da Periferia presta assistência a 350 famílias de vários bairros de Maceió. Além da distribuição de sopa, a instituição oferece aulas de futebol, capoeira e artesanato, além de reforço infantil e cursos profissionalizantes.