Seis rapazes roubam e agridem torcedor com camisa do Vila Nova; vítima ficou apenas de cueca

Um torcedor do Vila Nova foi agredido e roubado por seis suspeitos em uma lanchonete. As câmeras de monitoramento do estabelecimento flagraram toda a ação. Ao final do ataque, o homem foi deixado apenas de cueca. Um dos autores da agressão vestia uma camisa do Goiás Esporte Clube.

O ataque ocorreu na segunda-feira (10) e está sendo investigado pela Polícia Civil. Após a agressão, a vítima registrou um boletim de ocorrência, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado.

As câmeras de monitoramento da lanchonete, em Goiânia-GO, onde ocorreu a agressão flagraram a ação dos suspeitos. O torcedor do Vila Nova estava sentado, enquanto esperava o lanche que havia pedido. Ele estava acompanhado de outras pessoas e, no vídeo, é possível avistar várias testemunhas. Uma delas carregava uma criança.

Na sequência, dois carros param em frente ao estabelecimento e seis homens chamam pela vítima, que corre para dentro do local em seguida. Uma criança que estava na mesa com a vítima também vai em direção ao balcão.

O homem é atacado em seguida e, de acordo com a vítima, os agressores portavam armas. Uma das testemunhas alegou que os homens se chamavam por um apelido, mas não se recorda qual exatamente. Os suspeitos tamparam os rostos com camisas e máscaras.

O torcedor informou à polícia que os suspeitos roubaram cerca de R$ 1 mil em espécie que estavam na carteira dele. Já o dono da lanchonete teve um prejuízo de R$ 450.