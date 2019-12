Segundo laudo, Gugu Liberato morreu um dia antes do anúncio oficial

PUBLICIDADE 

Na última sexta-feira (27) o laudo do médico sobre a morte de Gugu Liberato foi liberado ao público e pouco mais de um mês após a morte do apresentador. Segundo o documento, a data da morte do apresentador é 21 de novembro de 2019, um dia antes do anúncio oficial.

Após a internação, foram constatadas “contusões na cabeça e pescoço, com equimose periorbital à direita. Hemorragia subaracnóide, fraturas do osso parietal direito, fraturas na têmpora direita, hematomas subdurais bilaterais”.

Na região do torso, “contusões na parte superior direita do tórax, parte lateral direita do tórax, parte superior esquerda do tórax e parte lateral esquerda do tórax e centro do tórax”. Também são citadas “fratura na primeira vértebra lombar” e “contusões na coxa anterior esquerda”.

O exame toxicológico de Gugu Liberato indicou negativo para substâncias como etanol, acetona, metanol, isopropanol, anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepinicos, buprenorfina, canabióides, opioides, metabolito de cocaína e fentanil.