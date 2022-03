Secretário de cidade da Bahia é morto a tiros em tentativa de assalto

No momento da tentativa de assalto, um carro forte que passava no local colidiu com os outros dois automóveis

O secretário de Transportes da cidade baiana de João Dourado, Marcos de Oliveira, 48, foi morto a tiros nesta sexta-feira (18) após uma tentativa de assalto no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele estava em um carro acompanhado de um vereador de João Dourado, quando um outro veículo com quatro homens interceptou os dois. No momento da tentativa de assalto, um carro forte que passava no local colidiu com os outros dois automóveis. Na fuga, os assaltantes teriam atirado contra o carro em que o secretário estava, e matou Marcos de Oliveira. O caso será investigado pela DFRV (Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos). Por meio de nota, a prefeitura de João Dourado lamentou a morte do secretário. “Homem de fé, pai exemplar, amigo dedicado e servidor respeitado neste município, o qual servia com excelência desde 2017, Marquinhos – como era carinhosamente chamado – certamente deixará muitas saudades e eternas lembranças de sua serenidade e sabedoria.” “Aos amigos e familiares enlutados, em especial à esposa Eneida Oliveira e aos irmãos e servidores deste município, Kátia Oliveira, Cássia Oliveira e Acácio Oliveira, rogamos o Divino consolo neste momento de dor imensurável”, acrescentou o Executivo municipal.