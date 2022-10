Sargento da Polícia Militar é morto com um tiro enquanto pilotava moto

Ele estava fardado e usava um colete à prova de balas quando foi baleado. Os tiros teriam atingido ele na cabeça

O sargento da Polícia Militar André Maia foi assassinado com um tiro na Avenida dos Ipês, na Zona Leste de Teresina, quando pilotava sua motocicleta na madrugada desta quarta-feira (26).

O policial estava fardado e pilotando uma motocicleta. Ele estava fardado e usava um colete à prova de balas quando foi baleado. Os tiros teriam atingido ele na cabeça.



O sargento Maia foi encontrado morto por volta de 00h30, e voltava para casa após participar da Operação Metraton, uma ação em que os policiais fazem blitzen e fiscalizações pela capital.

A moto do militar não foi roubada pelos criminosos, mas a arma não foi encontrada e a suspeita é de que tenha sido roubada pelos autores dos tiros. O carregador da arma estava quebrado e as munições não disparadas estavam espalhadas pelo chão.

Em 2018, o então soldado Maia salvou a vida de um menino de 3 anos, que se engasgou com um pirulito, na cidade de União.

A Polícia Militar e a Secretaria de Segurança do Piauí divulgaram notas de pesar, lamentando o falecimento:

Polícia Militar do Piauí

É com imenso pesar que a Polícia Militar do Piauí comunica o falecimento do 3° Sargento André Freitas Maia, 41 anos, ocorrido na madrugada de hoje 26/10/2022.

O 3° SGT André, ingressou na corporação no ano de 2010 e desde então prestou relevantes serviço à sociedade.

O CAIS, Centro de Assistência Integrada à Saúde, prestou apoio à família por meio do Plano de Assistência Funerária (PLANAF) da Polícia Militar do Piauí. O Comando-Geral e toda a Corporação estendem condolências à família e aos amigos enlutados, ao tempo em que espera que encontrem conforto diante de tamanha perda.

Secretaria Estadual de Segurança Pública – Nota de Pesar

A Secretaria Estadual de Segurança Pública lamenta profundamente o falecimento do 3° Sargento da Polícia Militar do Piauí, André Freitas Maia, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, dia 26, em Teresina. Reiteramos que equipes da Polícia Civil iniciaram o trabalho de investigação para que o crime seja elucidado dentro dos rigores da lei. Neste momento de tristeza e dor nos solidarizamos aos familiares e amigos.