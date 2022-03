Sambista viraliza com pagode inspirado na história de morador de rua e mulher de personal

O refrão já pegou e tem sido usado por criadores de conteúdo em memes e vídeos no Instagram e TikTok

Edmar Max Silva, conhecido como Boca Nervosa, compôs a música “Mendigo Pegador”, que conta a história do morador de rua, Givaldo Alves, que foi espancado pelo o personal trainer Eduardo Alves após manter relações sexuais com sua mulher Sandra Mara no carro dela, em Planaltina do DF.

O som acabou viralizando nas redes sociais. “Há 30 anos componho a partir de situações do cotidiano e notícias do Brasil e do mundo. E essa eu não deixaria passar”, justifica o paulista, que tem como influência Bezerra da Silva para criar seus sambas.

“Escrevi muito rápido, gravei e soltei logo. Em poucas horas já estava circulando e chegou ao Canadá, aos Estados Unidos. Todo mundo falando que eu captei bem a história”, diz, orgulhoso: “O homem tem lábia, é o maior intelectual, abre aspas, fecha aspas. Além de ser um romântico”.

O refrão já pegou e tem sido usado por criadores de conteúdo em memes e vídeos no Instagram e TikTok. “Mendigo pegador, mendigo pegador pegou a mulher do sarado, deu aquele trato e ela gostou”.

“O Brasil é o país da oportunidade. Tudo acaba em uma grande piada. Foi assim também quando o Papa Francisco falou sobre a bebida”, observa ele, que teve o nome citado no Vaticano ao compor “O papa falou”: “Deixei claro que aqui a gente bebe cachaça, mas deixa pro santo”.

Boca Nervosa já morou na Europa, viajou muitos países. Nos últimos dias, viu pedidos para shows aumentarem depois do novo sucesso. E já avisa: “Não adianta pedir porque não existe pagamento de direitos autorais para inspiração”.