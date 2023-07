Restos mortais de jogador amador desaparecido são encontrados em MS

A identificação do jovem foi possível graças a uma tatuagem presente em seu braço, que trazia o nome de seu pai

Os restos mortais de Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, um jovem jogador amador de 19 anos, foram encontrados pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) no Rio Iguatemi, localizado no estado do Mato Grosso do Sul.

Hugo estava desaparecido desde o dia 25 de junho e seu corpo foi descoberto em estado de esquartejamento na cidade de Sete Lagoas, onde ele nasceu. Atualmente, as autoridades continuam as buscas por outras partes do corpo, incluindo a cabeça do jovem.

A situação ganhou ampla repercussão, após a cantora sertaneja Ana Castela publicar um apelo de ajuda nas redes sociais. Os familiares de Hugo vinham realizando buscas incansáveis há vários dias, sem obter sucesso.

O desaparecimento de Hugo ocorreu após sua participação em uma festa realizada na cidade de Pindoty Porã, localizada no Paraguai, que faz fronteira com Sete Lagoas