Reino unido investiga marinheiras por vender pornografia

PUBLICIDADE

A Marinha Real britânica anunciou, nesta terça-feira (9), que investiga mais um caso de comercialização de pornografia de oficiais dentro da corporação. A primeira investigada é uma tenente de um submarino nuclear que gravou vídeos adultos com o namorado.

Já a segunda investigada fez selfies com roupas íntimas que escondem sua identidade. Em uma foto, ela aparece de calcinha e deitada em cima de uma bandeira da Marinha. As autoridades ainda não descobriram quem ela é. As informações são do jornal The Sun.

O perfil da oficial tem mais de 10 mil curtidas e a marinheira diz ser “princesa submissa” de 21 anos.

“Os chefes estão desesperados para descobrir quem é, mas ela continua mesmo assim”, disse uma fonte britânica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Todos nós estamos sendo questionados e advertidos sobre conteúdo explícito em nossos telefones”.