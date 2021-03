Recém-nascida morre após mãe dormir sobre ela

Mulher contou à polícia que adormeceu enquanto amamentava a criança e não lembra de detalhes do que aconteceu

Uma recém-nascida de 28 dias morreu esmagada pela própria mãe, de 33 anos, enquanto as duas dormiam na casa da família, nessa terça-feira (9).

A mãe contou à polícia que adormeceu enquanto amamentava a criança e não lembra de detalhes do que aconteceu. Ela acordou por volta das 10h30 e percebeu que a criança estava embaixo dela. Além disso, havia muito sangue na cama.

O caso ocorreu no bairro Jardim Laguna, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A criança chegou a ser socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca, no bairro de mesmo nome, em Contagem.



No entanto, pouco tempo após chegar no local, os médicos apenas confirmaram que a criança havia morrido por asfixia.

De acordo com a equipe médica, a vítima chegou desacordada e com sangue saindo pelo nariz e boca. Ela também teve um traumatismo craniano.

A recém-nascida passou por manobras de reanimação por cerca de 40 minutos, mas não reagiu aos esforços. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Belo Horizonte.

De acordo com a investigação, a mãe da bebê contou aos policiais que não dormia há dois dias e que havia ingerido bebida alcoólica durante um churrasco, realizado um dia antes da tragédia.

Ainda de acordo com o relato, a mãe foi deixada sozinha para cuidar de seis crianças, após o companheiro dela abandoná-la. Ela também relatou que era agredida pelo homem.

A mãe da criança foi conduzida à Delegacia de Plantão de Contagem, onde a autoridade policial ratificou sua prisão em flagrante.