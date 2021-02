Rapper implanta diamante de R$ 128 milhões no rosto

PUBLICIDADE

O rapper Lil Uzi Vert aparece em um vídeo, postado no Instagram, com um diamante implantado na testa. De acordo com o site Consequence Of Soud, a joia está avaliada em US $ 24 milhões, o equivalente a R$ 128, 6 milhões.

“Há anos venho pagando por um diamante rosa natural de Elliot. Esta pedra custou tanto que estou pagando por ela desde 2017. Foi a primeira vez que vi um diamante rosa natural de verdade. Estou com muitos milhões na minha cara”, escreveu em seu Twitter.

A postagem surpreendeu os seguidores e fãs do artista. “Beleza é dor”, escreveu ele na legenda da publicação.