Quatro pessoas morrem após usarem maconha contaminada com veneno de rato

Quatro pessoas morreram e 52 foram infectadas após utilizarem maconha sintética contaminada com veneno de rato em 10 meses, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) norte-americano, entre os principais sintomas registrados pelos infectados estão o sangramento excessivo, dor abdominal e presença de sangue na urina e no vômito.

Ainda de acordo com o centro, o primeiro caso foi registrado na cidade de Tampa, na costa do estado, em dezembro do ano passado.

O pesticida encontrado na maconha utilizada pelos infectados é o brodifacoum, veneno comumente encontrado e que combate ratos, ratazanas e gambás por meio da redução da capacidade de coagulação do animal.