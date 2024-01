Quatro jovens morrem dentro de BMW após festa de ano novo

O delegado informou que, inicialmente, eram cinco pessoas no veículo, sendo três homens e duas mulheres, e uma delas sobreviveu

Quatro jovens morreram após sofrerem parada cardiorrespiratória dentro de uma BMW na manhã desta segunda-feira (1º). O veículo estava estacionado na rodoviária de Balneário Camboriú, no litoral Norte de Santa Catarina.

As vítimas tinham 16, 19, 21 e 24 anos, e eram naturais de Paracatu, em Minas Gerais. De acordo com o delegado que acompanha o caso, a principal suspeita da morte é intoxicação, já que foi encontrada uma perfuração no veículo, que estaria jogando monóxido de carbono para dentro.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para dar apoio ao Samu às 7h30. As vítimas já tinham sido retiradas de dentro do carro e receberam atendimento de reanimação, mas não houve resposta após 40 minutos de tentativa, e então o óbito foi decretado.

O delegado informou que, inicialmente, eram cinco pessoas no veículo, sendo três homens e duas mulheres, e uma delas sobreviveu. Após ser encaminhada ao exame de corpo de delito, ela foi ouvida pela polícia.

No depoimento, a sobrevivente disse que eles estavam em uma festa e havia muito trânsito na saída da cidade após a virada, e por isso, eles resolveram parar no estacionamento da rodoviária para descansar antes de seguir viagem.