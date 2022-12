Quatro irmãos são encontrados mortos na casa do pai

Três foram mortas a facadas e uma foi asfixiada, o principal suspeito do crime é o próprio pai das crianças

Quatro irmãos, com idades entre 3 e 11 anos, foram encontrados mortos dentro de casa em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite desta terça-feira (13). O principal suspeito do crime é o próprio pai das crianças, que foi preso na madrugada desta quarta-feira (14).

A polícia foi acionada pelos vizinhos para atender a denúncia e quando chegou na residência, por volta das 19h30, os agentes encontraram os irmãos mortos. Segundo a polícia, as vítimas tinham 3, 6, 8 e 11 anos. Três foram mortas a facadas e uma foi asfixiada.

O pai das crianças foi preso em um hotel, a suspeita é que ele tenha fugido para lá após cometer os crimes.

De acordo com a avó das crianças, que conversou com o Correio do Povo, a mãe das vítimas tinha uma relação conturbada com o pai, principal suspeito. O homem possui histórico de agressões contra a ex-mulher.

Ainda conforme a avó, a mãe das crianças recebeu uma ligação de um parente do suspeito dizendo que ela deveria ir até a casa. Quando chegou lá, a mulher encontrou os quatro filhos sem vida.

O homem permanece preso e o caso será investigado pela Polícia Civil.