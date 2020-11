Quatro homens são presos suspeitos de estuprar criança de 10 anos

PUBLICIDADE

A Polícia Civil prendeu quatro homens acusados de estuprar uma criança de 10 anos. Os mandados de prisão foram cumpridos durante a Operação Infante, na manhã desta segunda-feira (24). A menina teria sofrido abusos de seis suspeitos em datas diferentes. A polícia suspeita de que um dos envolvidos é um menor de idade.

De acordo com a polícia, o menor teve procedimento próprio instaurado pela prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, e também responderá criminalmente. O caso ocorreu na zona rural de Carinhanha, sudoeste da Bahia.

O crime foi denunciado no dia 28 de outubro deste ano. Na sequência, uma psicóloga e uma assistente social foram designadas para acompanhar a vítima. Com o atendimento, as profissionais receberam o relato da vítima.

Diante da denúncia, a polícia iniciou as investigações. Ao final da apuração, os homens foram indiciados pela Polícia Civil e o inquérito concluído e remetido ao Poder Judiciário, no dia 19 deste mês.

O sexto alvo da operação não foi encontrado, mas de acordo com a polícia, ficou de se apresentar espontaneamente em 24h. O crime de estupro de vulnerável tem pena prevista de 8 a 15 anos de reclusão.