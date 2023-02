Quatro homens morrem durante confronto com policiais militares

Os quatro homens foram baleados, socorridos, mas não resistiram aos ferimentos

Quatro homens morreram após um confronto com policiais militares, no final da tarde de terça-feira (7), no bairro do Rio Sena, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, os agentes da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) intensificaram o policiamento no local quando, ao passar pela Rua Pitágoras, viram o grupo de homens armados e houve a troca de tiros.

Os quatro homens foram baleados, socorridos e levados para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos.

Com os suspeitos, de acordo com a PM, foram encontrados quatro pistolas, duas de calibre 380, uma de 9mm e uma de calibre 4.5mm, 51 pinos de cocaína, 55 pedras de crack e 82 porções de maconha.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Corregedoria da PM, onde o fato foi registrado.