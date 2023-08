Quatro homens morrem após troca de tiros com a polícia em Salvador

Os indivíduos estavam dentro de um veículo e teriam disparado contra os agentes durante uma tentativa de abordagem policial

Um confronto entre policiais militares e quatro homens resultou em mortes no sábado, dia 19, na cidade de Salvador.

A ação policial ocorreu quando equipes dos Batalhões de Polícia de Choque (BPChq) e de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) realizavam rondas pelo bairro de Pituba, em busca de um veículo suspeito de estar envolvido em atividades criminosas na região de Boca da Mata.

Segundo relatos da Polícia Militar, durante a tentativa de abordagem aos ocupantes do veículo, os indivíduos efetuaram disparos contra os policiais. Em resposta à ameaça, houve reação das forças de segurança e, após a troca de tiros, os quatro homens foram encontrados feridos. Eles foram prontamente socorridos e encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE), porém não resistiram aos ferimentos e vieram a falecer.

As autoridades apreenderam quatro pistolas no local, sendo duas de calibre .40, uma 380 e uma 9mm, todas com numeração raspada, além de 133 munições de diferentes calibres. O veículo utilizado pelos suspeitos era roubado e portava placa clonada.