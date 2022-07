Quase 200 quilos de cocaína são apreendidos em menos de 12h na BR-364

Na BR-364, foram apreendidos cerca de 200 quilos de cocaína durante abordagens feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Na BR-364, foram apreendidos cerca de 200 quilos de cocaína durante abordagens feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os flagrantes, em cidades diferentes, aconteceram em um intervalo de menos de 12 horas.

Na tarde de terça-feira, 05, foi feito a primeira apreensão do entorpecente no posto da PRF na cidade de Vilhena (RO) já na divisa com o estado de Mato Grosso.

Ao parar um motorista e revistar uma carreta que passava pela rodovia, os agentes da PRF encontraram 165 quilos de cloridrato de cocaína escondidos em um compartimento.

Para carregar os tabletes de droga foi usado um carrinho de mão pelos policiais. O motorista da carreta recebeu voz de prisão por tráfico de entorpecentes sendo levado à Delegacia de Vilhena.

A outra apreensão de cocaína foi na cidade de Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia, durante a noite de terça-feira. No veículo revistado foram encontrados 28 quilos de droga.