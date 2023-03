Quais as ruas e avenidas mais famosas do Rio de Janeiro/RJ? Confira!

As ruas e avenidas são espaços públicos fundamentais para o desenvolvimento das civilizações, pois abrigam a diversidade humana e contam a história de suas cidades. Por isso, quando o assunto é turismo de qualidade, visitar ruas icônicas é essencial. Confira algumas dicas para visitar quando estiver no RJ!

O Rio de Janeiro, tal qual o seu monumento mais expressivo – o Cristo Redentor – sempre recebe os seus visitantes de braços abertos e, muito além do paraíso natural que essa cidade oferece aos brasileiros, algumas de suas ruas e avenidas consistem num espetáculo à parte e merecem serem visitadas e apreciadas.

Com os seus mais variados atrativos arquitetônicos e culturais, algumas dessas ruas e avenidas mais famosas do Rio não servem somente de ponto de acesso às principais atrações da cidade.

Já que, são endereços com forte importância histórica ao mesmo tempo em que dividem a atenção com espaços modernos e revitalizados, de lugares que representam os costumes e o cotidiano dos cariocas.

Essas vias fascinam, tanto a luz do dia quanto da noite, e encantam com as suas variadas opções de entretenimento. Por isso, passear por esses endereços é a melhor forma de explorar e conhecer a cidade.

Ficou curioso (a)? Então antes de fazer as malas, leia esse artigo e conheça algumas dessas ruas e avenidas que vão enriquecer a sua experiência turística, pode confiar!

Ruas e avenidas mais famosas do Rio de Janeiro

Se você está pensando em visitar o Rio de Janeiro, confira a seguir a nossa lista com 6 ruas e avenidas que você não pode deixar de fora do seu passeio:

Avenida Atlântica Rua Primeiro de Março Avenida Mem de Sá Rua Paissandu Avenida Epitácio Pessoa Rua Dias Ferreira

Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma delas abaixo! Bom passeio!

Avenida Atlântica

Palco do maior réveillon do Brasil, de importantes shows musicais (Rolling Stones que o diga!) e de grandes eventos esportivos como maratonas e campeonatos, a Avenida Atlântica nasceu pra ser famosa e é um destino obrigatório para quem visita o Rio de Janeiro.

É nessa avenida também que fica um dos maiores cartões postais do Brasil, cuja vista é privilegiada no Calçadão de Copacabana, lugar muito procurado por quem quer caminhar, correr e andar de skate admirando uma das paisagens mais lindas do mundo.

Além disso tudo, a Avenida Atlântica também recebe feiras de artesanato no meio e final de semana o ano todo. Por fim, possui uma vasta variedade de bares, restaurantes, cafés, hotéis e uma vida noturna bastante agitada.

Por isso, passear por ela, seja de dia ou de noite, é um roteiro feito por turistas de todos os cantos do mundo.

Rua Primeiro de Março

A Rua Primeiro de Março é, sem dúvida alguma, um local que tem muita história para contar.

A sua trajetória remonta aos tempos de fundação da cidade. Exatamente por isto, o endereço concentra um grande número de prédios históricos (incluindo prédios com fachadas do início do século) sendo famosa principalmente pela Igreja da Candelária.

Essa rua integra o Corredor Cultural do Centro da Cidade (com vários prédios tombados como patrimônio histórico) e tem maior número de instituições culturais do Rio de Janeiro – como o Centro Cultural do Banco do Brasil – onde ocorrem exposições artísticas nacionais e internacionais.

Possui a Praça XV e o Porto dos Barcos, de onde são feitas as travessias entre o Rio e as cidades de Niterói e Paquetá.

Avenida Mem de Sá

Repleta de bares, casas noturnas e restaurantes famosos, a Avenida Mem de Sá ao atravessar o bairro da Lapa, resume melhor do que qualquer outro lugar no Rio, a clássica boemia carioca.

A avenida caminha por pontos importantes da região central do Rio de Janeiro, passando por baixo dos Arcos da Lapa, outro belíssimo cartão postal da cidade.

Outra característica importante é que a avenida dá acesso ao Circo Voador, Fundição Progresso, Leviano e vários outros estabelecimentos famosos, os quais você precisa conhecer!

Rua Paissandu

Dona de uma extensão amplamente arborizada com palmeiras imperiais que datam do século XIX, plantadas a pedido do Imperador Pedro II, a Paissandu é sem dúvida a rua mais charmosa do bairro do Flamengo.

Possui uma arquitetura exuberante, com prédios modernos que dividem espaço com prédios antigos e casarões que resistiram ao tempo, ligando o Palácio da Guanabara à Praia do Flamengo.

O seu cruzamento com as ruas Senador Vergueiro e Marquês de Abrantes são os pontos mais movimentados, pois são rodeados de bares, lanchonetes e lojas.

A rua como um todo oferece um perfil de estabelecimentos comerciais bem variados, que vão desde botequins a restaurantes de alta gastronomia.

Avenida Epitácio Pessoa

Às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, essa avenida também passa por outros pontos turísticos importantes da região, como o Parque do Cantagalo e a Ilha das Caiçaras, além da sede náutica do Botafogo.

A via dispõe de uma mobilidade bastante fluida, com estacionamentos em praticamente toda sua extensão.

Rodeado por uma exuberante natureza, esse ponto da cidade é o preferido dos amantes das atividades físicas, que podem praticar seus exercícios e esportes admirando a maravilhosa vista para a Lagoa.

Possui uma ciclovia com 8km, vários quiosques de alimentação com gastronomia regional e internacional e diversos equipamentos de lazer.

A sua maior atração é a Árvore de Natal da Lagoa, que reúne milhares de cariocas e turistas nas festividades de fim de ano.

Além disso, a região sedia uma série de eventos que vão desde feiras de alta gastronomia a festas populares.

Rua Dias Ferreira

Essa é a rua, situada no bairro do Leblon, é a preferida dos paparazzis do Rio de Janeiro, pois é onde moram e transitam um grande número de celebridades.

Quem procura morar na região, consegue boas opções de apartamentos no Leblon, em uma área considerada de alto luxo, que possui grande vocação comercial e empresarial, mas também abriga muitas residências, com o detalhe de ter um dos metros quadrados mais caros do Rio.

É considerada também o polo gastronômico, com os endereços mais requisitados pela elite carioca. São vários bares e restaurantes, sofisticados e exclusivos. Isso contribui para sua vida noturna bastante agitada que atrai toda uma série de artistas, como músicos, escritores e, consequentemente, atrai muitos turistas também.

Gostou das nossas dicas sobre as ruas e avenidas mais famosas do Rio de Janeiro? Então acompanhe o Jornal de Brasília para mais conteúdos interessantes!