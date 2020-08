Quadrilha é presa em tentativa de assalto a banco após fazer reféns e trocar tiros com a PM

PUBLICIDADE

Quatro suspeitos de envolvimento em um assalto foram feridos durante uma troca de tiros com a polícia, na madrugada desta sexta-feira (14). De acordo com as autoridades locais, a quadrilha pretendia explodir uma Caixa Econômica Federal. Durante a ação, sete suspeitos foram presos.

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou sobre o plano dos suspeitos. A partir disso, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e as equipes foram até a agência localizada na avenida Getúlio Vargas, em Belo Horizonte.

Com a chegada dos agentes, houve troca de tiros, mas nenhum militar se feriu. Na sequência, dois suspeitos fugiram, invadiram uma casa e fizeram uma família refém. Eles chegaram a exigir a presença da imprensa para liberação dos moradores, mas houve uma negociação com a polícia e as vítimas foram liberadas.

A polícia apreendeu forte armamento e explosivos em posse dos suspeitos. Ao todo, sete pessoas foram presas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE