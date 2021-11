Puma atropelada volta à natureza

O puma foi cuidado por veterinários da UPF, que aproveitou para realizar um tratamento dentário e retirar um projétil alojado na pata do animal

Um mês e meio após ter sido atropelado, um puma foi devolvido à natureza na região de Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), sob coordenação do Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama no Rio Grande do Sul (Cetas/RS).

À época, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deparou-se com o animal à beira da BR 116 e prontamente entrou em contato com um biólogo da região – que, com o auxílio da Polícia Militar Ambiental, transportou o puma até a Universidade de Passo Fundo (UPF). Após exames preliminares, constatou-se o diagnóstico de trauma crânio-encefálico e pequena fratura da escápula direita.

Durante todo o período de recuperação, o puma foi cuidado por uma equipe de veterinários da UPF, que aproveitou para realizar um tratamento dentário e retirar um projétil alojado na pata traseira do animal – fruto de uma ação criminosa anterior.

A fim de que se definisse o ambiente apropriado para a reintegração do animal, foi feita uma análise da região onde ocorreu o atropelamento. Posteriormente, foi colocado um colar no puma – equipamento de monitoramento eletrônico, para uso na etapa de pós-soltura com o intuito de monitorar seu status. É importante enfatizar que a equipe inclui um ecólogo especialista em felinos silvestres, além de ser a primeira vez que a espécie recebe monitoramento no estado Rio Grande do Sul: serão 24 meses de vigilância.

As informações são da Ibama