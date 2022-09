Profissionais de saúde são agredidos em UPA

O agressor, de acordo com os trabalhadores, possuía uma faca e fugiu após fazer ameaças e bater em técnicos de enfermagem

Profissionais de saúde de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Londrina, no norte do Paraná, denunciaram que foram agredidos pelo filho de um paciente. O caso foi registrado no sábado (24).

Cristiano, técnico de enfermagem, contou que estava medicando uma paciente quando o homem começou a pedir ajuda dizendo que o pai dele estava vomitando. O trabalhador disse que correu em direção ao pai do suspeito para tentar ajudar, quando foi atingido.

“Ele começou a falar umas palavras desconexas, de que a gente não podia fazer isso com ele, e colocou a mão no bolso. Aí, ele tirou uma faca. Eu fixei o olho naquela faca e, de repente, na hora em que eu vi, já senti um soco no rosto. No que bateu o soco, eu bati na parede e fiquei tonto. Na hora que eu percebi, ele já estava atacando meus outros colegas”, disse.

Um recepcionista tentou intervir e também foi agredido, segundo os profissionais. Elton Rodrigues Fernandes, técnico de enfermagem, contou que também sofreu agressões.

“Para ele não continuar tentando esfaquear o André e o Cristiano, eu parti para cima dele, só que ele veio para tentar me esfaquear. tentei correr para o lado do raio x, e nisso, veio o doutor, que não estava sabendo o que estava acontecendo. Ele foi para cima do doutor e falou ‘se você vier para cima, eu também acerto o senhor’. Nisso, a esposa dele puxou ele por trás e conseguiu tirar ele da gente, e o punhal caiu”, contou.

O homem fugiu, deixando os familiares no local. O pai dele foi transferido para a Santa Casa de Londrina, logo depois. Os servidores registraram um Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o caso.

Na segunda-feira (26), os funcionários se reuniram em frente à UPA para pedir mais segurança. Segundo a equipe, atualmente, somente um agente da Guarda Municipal trabalha na unidade, e no período noturno. O guarda estava jantando no momento das agressões de sábado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Você fica mais tenso, mais receoso. Você não sabe se a qualquer momento você pode ser agredido novamente”, comentou o técnico de enfermagem Silvio Martins.



Os técnicos de enfermagem, enfermeiros e outros profissionais do local denunciam também problemas estruturais na UPA. Segundo eles, há sobrecarga à equipe e comprometimento no serviço.

A Guarda Municipal de Londrina informou que repassou as imagens de câmeras de segurança para a polícia. Sobre a fiscalização, a Guarda disse que mantém rondas durante o dia e que não tem condições de manter guardas fixos em todas as unidades de saúde.

Sobre a reclamação da falta de estrutura da UPA, a Prefeitura de Londrina informou que foi marcada uma reunião com os servidores.