Professora morre após ser estuprada e violentada

O laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML), aponta que a causa da morte foi “choque séptico”

Uma mulher de 48 anos morreu após ser estuprada e violentada com um cabo de vassoura em São Vicente, no litoral de São Paulo, nessa quarta-feira (17). O objeto perfurou a parte central do intestino grosso da professora aposentada Cleonice Antônio Santos. A polícia investiga o caso.

A vítima morreu no Hospital Municipal de São Vicente (SP). O laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML), aponta que a causa da morte foi “choque séptico”, ou seja, uma infecção generalizada, que foi causada pela perfuração.

Na unidade de saúde, os médicos realizaram uma cirurgia chamada laparotomia exploratória, em que o abdômen é aberto e os órgãos abdominais são examinados em busca de lesões ou doenças.

A artesã Luzinete Aragão, prima da vítima, alega que a família suspeita do namorado de Cleonice, que teria desaparecido após levá-la ao hospital. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) não confirma a informação, mas alega que o caso é tratado pela Polícia Civil como morte suspeita e está sendo investigado. O namorado da vítima ainda não foi localizado.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 1º Distrito Policial de São Vicente segunda-feira (15), dia em que Cleonice morreu. A filha dela informou à Polícia Civil que, segundo relatado pelo próprio namorado da mãe, Cleonice teria sido socorrida por ele após “se sentir mal”.

O velório e enterro de Cleonice Antônio Santos aconteceram nesta terça-feira (16), no Cemitério de São Vicente (SP), localizado no bairro Parque Bitaru.