Professora joga água em criança autista em creche e é afastada

Em vídeo que circula as redes sociais, é possível ver a mulher jogando a água em uma criança que chora muito e aparenta ter cerca de 8 anos

Uma professora foi flagrada jogando um balde de água em uma criança autista no Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Integração, em Uberaba (MG). Segundo a prefeitura da cidade, a professora foi suspensa por suspeita de maus tratos.

Em vídeo que circula as redes sociais, é possível ver a mulher jogando a água em uma criança que chora muito e aparenta ter cerca de 8 anos.

Segundo a Polícia Militar, as imagens foram registradas por uma pessoa que contou ter ouvido por vários dias um choro vindo do local que parecia ser da mesma criança.

À PM, a professora disse que o menino estava “em crise” e que estava dando banho para acalmá-lo.

Ao Jornal de Brasília, a prefeitura informou que o secretário da Educação, Celso Neto, esteve no local e prestou apoio à família da criança. “Além disso, representantes do Departamento de Educação Inclusiva e da Seção de Assistência ao Educando da Semed estiveram presentes no local, nesta terça-feira (20), para oferecer orientação aos profissionais do magistério e promover uma prática de acolhimento coletiva, contando com psicólogos, assistentes sociais e assessoria pedagógica”, esclareceu, em nota.