Professor morre após levar tiro no rosto em assalto

O professor Ary Osmar do Nascimento Neto, de 49 anos, morreu após levar um tiro no rosto durante um assalto em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A vítima ainda conseguiu ir sozinha a um pronto-socorro da cidade, onde recebeu os primeiros cuidados. Como não tinha plano de saúde, foi transferida para outra unidade de saúde, onde passou quatro dias internada até que não resistiu aos ferimentos.

Ary havia saído de moto de uma reunião em Cubatão (SP) e se dirigia a um bar, no bairro da Aviação, em Praia Grande. Já na cidade de destino, onde também morava, foi abordado por dois criminosos, que roubaram o celular dele, uma arma e dispararam contra a face do professor. Ele tinha registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) .

Após ter sido baleado, os bandidos fugiram a pé e a Polícia Militar foi acionada. Antes de os agentes chegarem à cena do crime, que ocorreu na noite de quarta-feira (1), Ary se deslocou sem ajuda ao Pronto-Socorro, onde foi atendido e ainda prestou depoimento aos PMs. Por não ter convênio médico, ele foi transferido ao Hospital Irmã Dulce, onde morreu no último domingo (5).

A esposa e também professora, Cristiane Camargo, de 50 anos, estava em casa quando foi informada que Ary havia sido baleado. Imediatamente se dirigiu ao complexo hospitalar e soube que o marido estava com a bala alojada perto da garganta, na região do palato – limite que separa a cavidade oral da cavidade nasal. “Ele ainda conseguiu me ver e me pediu perdão”, contou.

De acordo com Cristiane, o marido estava “falando muito mal” e precisou ser entubado, pois o projétil havia se deslocado. A situação repediu na madrugada do último domingo, quando a bala voltou a se movimentar atingindo uma veia importante. “Ele teve uma hemorragia sem fim. Tentaram reanimá-lo, mas não resistiu. Não merecia ter morrido desse jeito”, lamentou.