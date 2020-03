Professor é preso por oferecer filha para relações sexuais

PUBLICIDADE 

Um professor foi preso, no interior de São Paulo, acusado de ofertar a filha para relações sexuais em troca dinheiro pelo aplicativo WhatsApp. De acordo com o site de notícias G1, o homem foi alvo de uma operação de combate à estupro de vulnerável e pornografia infantil. O caso aconteceu no município de Assis.

O homem começou a ser observado depois de um denunciante fazer um boletim de ocorrência que falava que uma mulher, que conheceu em um site de bate-papo, perguntou se ele tinha interesse sexual por crianças e enviou fotos íntimas de uma garota.

A Polícia Civil descobriu que a mulher na verdade era o professor e que os dados usados na linha eram de outra profissional. No celular do professor, os policiais acharam diálogos em que ele oferecia a própria filha, além de fotos e vídeos íntimos dela. De acordo com a delegada Adriana Pavarina, o homem relatou em depoimento que praticou o crime por causa de uma fantasia sexual. O professor afirmou que nenhum ato foi concluído.

Por meio de uma nota, a prefeitura de Assis informou que vai colaborar com o andamento do caso e que o acusado ocupa um cargo administrativo na Secretaria Municipal de Educação. Já a secretaria de educação, também por nota, disse que uma investigação inicial foi aberta e, se comprovada, vai aplicar as devidas penalidades.