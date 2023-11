Professor é flagrado fazendo sexo com aluno de 15 anos

A cena foi filmada em agosto

Um professor foi flagrado fazendo sexo com um aluno de 15 anos, em uma área de mata na zona rural de Cruzeiro do Sul, no Acre. A cena foi filmada em agosto, mas começou a circular nas redes sociais nessa terça-feira (14).

Segundo a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), o homem era professor temporário da rede estadual em Cruzeiro do Sul e que o contrato com ele foi “rescindido imediatamente”.

A Secretaria acrescentou que solicitou a abertura de processo interno para a devida apuração das informações.