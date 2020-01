Produtora nacional de filmes adultos libera exibição, de forma gratuita, do filme mais assistido de 2019

PUBLICIDADE 

A produção mais assistida do Sexy Hot em 2019, o filme Meu Novo Vizinho estará disponível gratuitamente no site da produtora no período de 2 a 5 de janeiro.

Destinado ao público adulto, o filme conta a história de Marina, que mora sozinha e sempre fica incomodada com o barulho feito por seu novo vizinho.

Após reclamar um bocado, ela acaba recebendo a visita do rapaz em seu apartamento, que vai até lá com uma garrafa de vinho para se desculpar. A partir daí, o relacionamento dos dois muda.

Meu Novo Vizinho é uma das 24 produções exclusivas da Sexy Hot Produções em 2019. A produtora já lançou 66 títulos exclusivos desde sua criação, em 2017.

Segundo a produtora, a ideia de seus filmes é investir em longas com roteiros mais elaborados e priorizando o bem estar da equipe, principalmente das atrizes.