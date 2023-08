Produtor italiano morre esmagado por toneladas de queijo

As equipes de resgate foram acionadas após parentes da vítima ouvirem um estrondo no armazém na noite de domingo (6)

Giacomo Chiapparini, um produtor de queijos italianos de 74 anos, morreu ao ser esmagado por rodas de queijo, cada uma pesando cerca de 40 quilos, que caíram quando a prateleira em que estavam armazenadas quebrou.

Chegando ao local, os bombeiros tiveram que trabalhar intensamente durante aproximadamente 12 horas para retirar manualmente os queijos e as prateleiras a fim de encontrar a vítima na manhã de segunda-feira.

O armazém, localizado no sul de Bergamo, continha cerca de 25 mil rodas de queijo armazenadas em prateleiras de metal. Milhares delas desabaram sobre Giacomo Chiapparini enquanto ele trabalhava no local no momento do acidente.

O produtor estava sozinho no armazém, que era usado para guardar as rodas de queijo durante o período de cura. Ele teria entrado no local para verificar um robô que virava e limpava os queijos quando ocorreu o acidente.