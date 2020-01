Produto despenca de prateleira em supermercado, e atinge bebê de quatro meses

PUBLICIDADE 

Um bebê de quatro meses foi atingido por dois pacotes de produtos que estavam nas prateleiras de um supermercado na cidade de Mogi das Cruzes em São Paulo. O caso aconteceu nesta quarta-feira (15).

Segundo o site G1, as autoridades locais receberam uma ocorrência de homem relatando aos policiais que ao andar pelo supermercado, dois pacotes de embalagens plásticas, que pesavam quatro quilos cada, despencaram de uma altura de quase 3 metros e caíram sobre o recém-nascido.

Ao ser atingido na cabeça, o bebê sofreu um inchaço e começou a chorar. O homem entrou em contato com os funcionários que ofereceram chamar ajuda médica. No entanto, o pai preferiu levar o filho ao médico particular.

O homem informou que a gerente do mercado entrou em contato oferecendo auxílio. Em nota, o supermercado se desculpou pelo ocorrido e afirmou que esta a disposição da família para qualquer necessidade com a criança.