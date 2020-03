Procurado há dois anos por estupro é preso em blitz da PRF

PUBLICIDADE 

Procurado há dois anos por estupro, um homem foi preso na noite da última quarta-feira (4), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em São Miguel do Guaporé, Rondônia.

De acordo com as autoridades, o mandado de prisão contra o acusado foi expedido pela Justiça do estado do Paraná, em 2017, e desde então o homem era procurado pelo crime de estupro.

O homem viajava como passageiro em um veículo de passeio, quando os agentes da PRF fizeram a abordagem ao automóvel. Na ocasião, foi constatado que o passageiro era o procurado.

Após receber voz de prisão, o acusado foi encaminhado à Polícia Civil de Rondônia e colocado à disposição do Poder Judiciário. O nome dele não foi divulgado pela PRF.