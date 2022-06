Princípio de incêndio em estabelecimento comercial

CBMDF atendeu a ocorrência relativa a um princípio de incêndio, empregando 04 viaturas e 18 militares, na Panificadora Italiana, em Ceilândia

Na noite dessa segunda-feira, 07, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência relativa a um princípio de incêndio, empregando 04 viaturas e 18 militares, na QNP 25, conjunto “A”, na Panificadora Italiana, em Ceilândia, DF.

Ao chegarem no local, as equipes do CBMDF, encontraram muita fumaça saindo pela edificação. Imediatamente o comandante do socorro direcionou as equipes para a busca do foco do incêndio e também para providenciar, preventivamente, a evacuação dos moradores dos andares de cima da edificação.

As portas da panificadora foram abertas por uma funcionaria do estabelecimento que mora próximo ao local, permitindo a entrada da equipe que rapidamente localizou o foco concentrado na fritadeira da panificadora. Rapidamente as chamas foram debeladas.

Houve danos apenas na cozinha, com a queima da fritadeira e alguns utensílios.

Como medida preventiva, ainda no início da operação, a central de GLP da panificadora teve seus dois botijões, ambos de 90 quilos, retirados e colocados em um local seguro.

Devido à grande quantidade de fumaça produzida, foi feita a aeração do ambiente com uso de ventiladores.

Ao final da operação o local foi deixado aos cuidados do proprietário do estabelecimento.

Os andares de cima também foram liberados para seus moradores.

Não houve vítimas.