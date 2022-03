PRF prende mais dois assaltantes de ônibus urbano na BR-070, em Ceilândia

Segunda prisão de roubo em coletivo realizada pela PRF em menos de cinco dias na região

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens por roubo a ônibus na noite desta segunda-feira (21), na BR-070, em Ceilândia. Três homens haviam realizado um assalto a mão armada momentos antes, na altura do setor “O”.

As vítimas relataram que na altura do Km 09 DF, próximo ao Setor “O”, três homens embarcaram no veículo e anunciaram o roubo, sendo que um deles utilizou uma pistola. Os homens levaram celulares e dinheiro dos passageiros e da cobradora. Cerca de um quilômetro depois do local do embarque, o trio desceu do ônibus e entrou em uma mata próxima.

A PRF realizou buscas na mata onde os indivíduos se esconderam e conseguiram localizar e prender dois dos assaltantes, sendo um de 19 anos e o outro de 30 anos, que foram reconhecidos pelas vítimas do ônibus.

Na quinta-feira (17) da semana passada, a PRF já havia prendido um homem de 20 anos e apreendido dois adolescentes que também realizavam assalto no interior de um ônibus de transporte coletivo de passageiros da mesma linha: Taguatinga – Águas Lindas de Goiás/GO. A PRF deu voz de prisão aos dois homens e encaminhou a ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil do DF.