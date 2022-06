PRF e PMGO recuperam dois veículos e diversos bens roubados de uma residência em Taguatinga

Nesta terça-feira, 28, a PRF e a PMGO recuperaram dois veículos e diversos pertences roubados de uma residência em Taguatinga, DF

Na tarde desta terça-feira, 28, a Polícia Rodoviária Federal do Distrito Federal e a Polícia Militar do Goiás recuperaram dois veículos, um Hyundai/Creta e um Hyundai/Azera, e diversos pertences roubados, na manhã do mesmo dia, de uma residência em Taguatinga, DF.

A família teve sua casa invadida por volta das 07h da manhã por homens armados e feita de refém, com emprego de violência, por mais de duas horas.

Após a denúncia, a PRF-DF e a PMGO conseguiram localizar um VW/GOL que participou do assalto e prenderam o condutor do veículo de 18 anos. O helicóptero da PRF foi acionado para encontrar os carros que estavam escondidos na região de mata fechada, próximo a DF 280, entre Samambaia, DF, e Santo Antônio do Descoberto, GO.

A equipe localizou os dois veículos e também os objetos roubados, dentre eles, cinquenta mil reais em espécie (R$ 50.000,00), oito celulares, quatro televisores, um micro-ondas, três malas e duas mochilas, um climatizador de ar, um Nintendo e uma caixa JBL.

Na delegacia, as vítimas do roubo reconheceram o condutor do VW/GOL como um dos autores do assalto.

A ocorrência foi encaminhada para a 12° DP/PC-DF em Taguatinga.