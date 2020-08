PRF apreende quase R$ 1 milhão escondido em fundo falso de Audi

PUBLICIDADE

A Polícia rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase R$ 1 milhão em espécie escondidos em um Audi A8, durante uma abordagem neste domingo (16). Ao ser questionado, o motorista não soube informar a origem do dinheiro e foi preso.

De acordo com a PRF, o motorista dirigia de forma imprudente, o que chamou a atenção dos policiais. Em seguida, foi realizada a bordagem no Km 103 da Dutra, no sentido São Paulo. Após o homem, de 47 anos, apresentar informações desconexas aos agentes, foi iniciada uma revista no veículo.

No carro, escondido no banco de trás, os policiais encontraram vários pacotes com notas de dinheiro, equivalentes a R$ 998.580, em um fundo falso. O homem alegou que havia sido contratado para transportar a quantia da rodoviária do Rio de Janeiro até um shopping em São Paulo. Após concluir o serviço, ele receberia R$ 2.000,00.

Além do dinheiro, os policiais encontraram uma munição intacta de fuzil, calibre 7,62 mm. Como não houve provas da procedência lícita do dinheiro, a carga foi apreendida pelas autoridades. O motorista foi preso em flagrante por porte ilegal de munição de uso restrito. A Polícia Federal investiga o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE