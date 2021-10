PRF apreende mais de 200 kg de maconha

Um menor de 16 anos que transportava a droga já havia sido detido pela PRF, pelo mesmo ato infracional, em 2020, no estado do Mato Grosso do Sul

Na madrugada desta segunda-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 200 kg de maconha, em Águas Lindas (GO).

Um menor de 16 anos que transportava a droga já havia sido detido pela PRF, pelo mesmo ato infracional, em 2020, no estado do Mato Grosso do Sul.

Os policiais estavam em ronda na BR 070, quando por volta das 03h30 da madrugada, abordaram um veículo. Ao iniciar a revista a equipe sentiu o forte odor da droga.

Os tabletes de maconha estavam acomodados no banco traseiro e porta malas do carro. Questionado, o condutor informou que estava transportando a droga do Mato Grosso do Sul para Brasília e que receberia R$ 5.000 pelo serviço.

O jovem foi conduzido ao Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS de Águas Lindas)