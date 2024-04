PRF apreende 12 toneladas de maconha em um caminhão roubado em MS

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar realizaram a apreensão de 12 toneladas de maconha, que estavam escondidas em um caminhão roubado, na cidade de Jardim, no estado de Mato Grosso do Sul. As autoridades divulgaram as informações somente nesta segunda-feira (22), após a pesagem da droga.

De acordo com os dados fornecidos pela PRF, essa é a maior apreensão de drogas registrada no estado de Mato Grosso do Sul neste ano. Segundo o relato, os policiais rodoviários federais estavam realizando fiscalizações na BR-267, quando decidiram prestar apoio a uma equipe da Polícia Militar que estava em busca de um caminhão em fuga.

Apesar dos esforços na perseguição, o motorista do caminhão conseguiu escapar, abandonando o veículo próximo à vegetação e fugindo a pé. Após uma vistoria no caminhão, os militares encontraram uma grande quantidade de drogas armazenadas no interior do veículo. O motorista permanece em situação de foragido.

Além da carga de drogas, as equipes policiais constataram que o caminhão em questão tinha sido roubado ou furtado em março de 2024, na cidade de Campo Grande.