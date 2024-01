Preso suspeito de matar diarista é encontrado morto em sua cela em Aparecida de Goiânia

O corpo de Maycon Alves de Almeida foi encontrado na manhã desta terça-feira (16)

O indivíduo detido, que anteriormente confessara o assassinato da diarista Raimunda Costa Silva, de 48 anos, por meio de golpes de pauladas, foi descoberto sem vida em sua cela em Aparecida de Goiânia.

O homicídio, pelo qual Maycon era apontado como suspeito, ocorreu no último sábado (13). De acordo com Ana Paula Machado, delegada encarregada do caso, o suspeito estava programado para passar por uma audiência de custódia no final da manhã desta terça-feira (16).

A delegada afirmou que as investigações ainda estão em andamento. Duas testemunhas, que tinham conhecimento do casal, estão programadas para prestar depoimento à polícia. Além disso, as autoridades estão investigando possíveis conflitos financeiros entre a vítima e o suspeito, uma vez que Maycon foi encontrado em posse de uma moto registrada em nome de Raimunda.