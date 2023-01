Preso suspeito de estuprar jovem e divulgar vídeos na internet

O homem foi preso preventivamente, e as investigações contaram com cooperação internacional através da Interpol (Polícia Internacional)

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta terça-feira (24), um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão em Canindé, no interior do Ceará, em uma operação contra os crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes na internet.

Investigações da Polícia Federal apontaram indícios de estupro de vulnerável e compartilhamento de arquivos ilícitos dos crimes na internet pelo suspeito desde 2022. O homem foi preso preventivamente, e as investigações contaram com cooperação internacional através da Interpol (Polícia Internacional).

O preso vai responder pelos crimes de produção, armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente e estupro de vulneráveis, com penas de até 33 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados.

As investigações continuam com análise do material apreendido.