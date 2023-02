Preso suspeito de estuprar enteada após dar remédio para a vítima dormir

Investigações da polícia apontaram que o homem deu um remédio a vítima para cometer o crime

Um homem de 32 anos foi preso por suspeita de estuprar a enteada de 12 anos em Beberibe, no interior do Ceará, na noite desta terça-feira (21).

Conforme a Polícia Civil, o padrasto ficou sozinho em casa com a adolescente, enquanto a mãe dela foi com outro filho em uma unidade hospitalar. Durante o momento, o homem deu um remédio para vítima, com propósito de deixá-la sonolenta, e ao perceber que a jovem estava dormindo praticou o abuso.

“Durante a noite essa garota apresentou uma crise de rinite, informou o fato ao padastro, e então ele a ofereceu um comprimido. Inicialmente a menina se negou a tomar, mas diante da insistência do padastro acabou ingerindo o medicamento. Logo em seguida, ela passou a apresentar muito sono e tontura e disse que se recorda ter despertado durante a noite percebendo a presença do padastro ao seu lado na cama”, explicou a delegada Ana Scotti, responsável pela investigação do caso.

“No dia seguinte, ela ainda percebeu que acordou apenas de calcinha e blusa, já que havia ido dormir de calça”, completou a policial.

A vítima e os familiares dela denunciaram o caso à Delegacia Municipal de Beberibe. Os agentes da unidade fizeram buscas e localizaram o suspeito em uma unidade de saúde.

O homem, que já possuí antecedentes criminais por roubo, foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Agora, ele se encontra à disposição da Justiça.