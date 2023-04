Preso por estupro de vulnerável morre ao ser atingido por tiro em delegacia

O próprio homem tomou a arma de um policial quando soube que seria preso. A suspeita é que uma das balas tenha acertado uma parede e voltado contra ele

Herculano Barreto Filho

São Paulo-SP

Um homem de 29 anos morreu na madrugada deste sábado (8) ao ser atingido por um tiro dentro da delegacia de Fernandópolis, interior de São Paulo. Ele havia sido preso por estupro de vulnerável.

Após saber que ficaria preso, o suspeito pegou a arma de um PM. Segundo a Polícia Militar de São Paulo (PMESP), ele se descontrolou quando foi informado que seria detido pelo crime de estupro de vulnerável no plantão policial de Fernandópolis (SP).

Após retirar a arma do policial, o homem deu quatro tiros dentro da delegacia. Um dos disparos atingiu a própria cabeça do suspeito, de acordo com a polícia. A hipótese mais provável é a de que o tiro tenha atingido uma das paredes e o acertado na cabeça.

Câmeras do local poderão ajudar a esclarecer o caso. As imagens foram disponibilizadas para a Polícia Militar e para a Corregedoria da Polícia Civil, que abriram investigações para apurar as circunstâncias da morte.

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.