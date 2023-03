Preso investigado por estupro de vulnerável contra seis crianças

A Polícia Civil pediu o desarquivamento de um processo criminal em que o investigado foi absolvido por falta de provas

Um homem de 56 anos, investigado por estupro de vulnerável, praticado contra seis crianças entre 7 e 11 anos foi preso durante uma operação das policiais Civil e Militar, nessa terça-feira (28), em Rosário do Catete, em Sergipe.

De acordo com as investigações, ele agia sempre da mesma forma. “Ele provocava ameaça através da coação para a prática sexual. Também disfarçava o início da intenção com a oferta de pequenas vantagens, e quando não era aceito, existia ameaça e o ato sexual forçado”, informou o capitão da PM, Irlan Calaça.

Além da prisão preventiva do homem, a Polícia Civil pediu o desarquivamento de um processo criminal em que o investigado foi absolvido por falta de provas. Segundo a polícia, novas provas foram colhidas durante a investigação.

“Ele era investigado pela prática de estupro durante 17 anos. Algumas das vítimas já são maiores de idade. Várias delas sofrem até hoje com problemas psicológicos e psiquiátricos graves”, disse o agente.