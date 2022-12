Preso homem de 46 anos que engravidou menina de 13 anos e vivia como marido

A menina está grávida de 3 meses e passou a morar com o autor do crime com o consentimento do pai dela por “questão de honra”

Um homem de 46 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Amapá pelo crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. A menina está grávida de 3 meses e passou a morar com o autor do crime com o consentimento do pai dela por "questão de honra". Ele também deve ser responsabilizado, segundo a polícia. O caso chegou à polícia após denúncia anônima realizada ao Conselho Tutelar de Porto Grande. As equipes foram até a casa do homem na Zona Rural do município e confirmaram a prática criminosa.

A vítima, o homem acusado e o pai dela foram ouvidos na delegacia e todos confirmaram, segundo a polícia, que os dois se relacionavam desde o ano passado, até que a menina engravidou e passou a morar com o investigado. "Eles estão juntos desde que ela tinha 12 anos e quando engravidou o pai autorizou que morassem juntos como casados 'por questões de honra'. Em depoimento todos confirmaram o relacionamento, disseram e a gravidez foi comprovada por meio dos exames médicos", informou o delegado Bruno Braz, da Delegacia de Porto Grande. O homem foi preso ainda quando prestava depoimento na delegacia, na terça-feira (13). Ele passou por audiência de custódia e a justiça determinou o encaminhamento dele ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), onde deve aguardar julgamento. "Como não havia uma situação de flagrante e havia um risco dele fugir com a jovem após sair da delegacia, representei, com máxima urgência, pelo mandado de prisão preventiva que foi cumprido logo após a conclusão das oitivas", completou o delegado. O pai da menor de idade deve ser indiciado e também responder por estupro em razão da omissão e conivência com o crime. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas pela Polícia Civil.