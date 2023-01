Presa mulher suspeita de matar a avó e esconder corpo em mala

A suspeita, segundo as investigações, teria matado a idosa para ficar com a herança da vítima

A mulher de 30 anos suspeita de matar a própria avó de 78 anos e colocar o corpo dela em uma mala foi presa preventivamente na tarde de terça-feira (10). Segundo a Polícia Civil, a neta da vítima se apresentou à Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Itajaí, no Litoral Norte, cidade onde o crime ocorreu.

Conforme as investigações, a idosa foi morta pela neta por asfixia na tarde de 31 de dezembro. Na madrugada de 1° de janeiro, a suspeita tentou ocultar o cadáver da avó, mas quando saia com a mala da casa onde vivia com a idosa, vizinhos viram que o corpo estava dentro do objeto. A mulher, então, fugiu com os dois filhos menores de idade.

A suspeita, segundo as investigações, teria matado a idosa para ficar com a herança da vítima. As duas moravam juntas na casa da idosa há poucos meses.

A suspeita foi indiciada por homicídio qualificado pela asfixia, por motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. A Polícia Civil indiciou a mulher também por tentativa de ocultação de cadáver.

A presa foi encaminhada ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. O inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias.