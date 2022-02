Prefeito que presenteou 15 netos com carros de luxo diz que foi realização de um sonho

O valor do carro que cada neto ganhou custa, em média, R$150 mil. Dessa forma, a soma dos veículos pode chegar a mais de R$2 milhões

Após viralizar nas redes sociais por presentear os 15 netos com carros de luxo, o prefeito de Bom Jesus de Goiás, Adair Henriques da Silva (DEM), disse que o gesto foi a relização de um sonho. Adair disse que trabalha no ramo do agronegócio, mas sua vida começou como empregado na área.

“Comecei trabalhando de empregado no ramo do agronegócio. Era muito baixo o valor que recebia. A gente sempre sonha com dias melhores. Presentear meus netos foi a realização de um sonho”, disse o prefeito.

Os carros foram entregues no último domingo, 7, durante um almoço.

O valor do carro que cada neto ganhou custa, em média, R$150 mil. Dessa forma, a soma dos veículos pode chegar a mais de R$2 milhões.

“Eu gosto de presentear meus netos. Estamos vivendo um momento muito bom no agronegócio e, por isso, pensei em dar um presente um pouco melhor”, contou ao g1.

Aengenharia agrônoma Adriana Desidério Maggioni, 30, uma das netas presenteadas, disse que não é a primeira vez que o avô presenteia a família.

“Além de prefeito, meu avô é produtor rural, e ele sempre presentou a família. Assim que um filho dele se casava, ele presenteava com uma casa”, disse a neta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Adriana contou ainda que uma das netas compartilhou que a família já sabia do presente tão esperado, no entanto, ainda assim a emoção tomou conta. “A cor do carro azul é a cor preferida dele. Ele tem a fazenda azul e o carro também. A marca do carro é uma que ele sempre admirou”, completou.

O político ainda contou que deve presentear mais oito netos futuramente, quando eles atingirem a maior idade.

“Meus netos são maravilhosos, merecem muito mais que isso. São minha alegria. Foi muito gratificante presenteá-los”, disse Adair.

Repercussão

É possível ver o caminhão que carregava os carros em um dos posts nas redes sociais. Em seguida, os veículos ficaram enfileirados à espera dos novos donos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Adriana disse que, durante a entrega dos carros, o avô reuniu todos os netos e recontou sua história de vida.

“Além do presente material, dá para ver nos olhos do meu avô que ele faz isso com gratidão. Nosso avô é um elo na nossa família, ele gosta de ajudar todos”, ressalta.

Aldair conta que não esperava que o caso tivesse tanta repercussão, mas que acredita que a história possa inspirar outros avós pelo país.

“O tal dessa juventude gosta de colocar tudo nas redes sociais, mas não esperava essa repercussão. Acho que vai inspirar muitos avós que também têm recursos a ajudar os netos”, concluiu.