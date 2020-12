Prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, testa negativo para Covid-19 após 40 dias de internação

PUBLICIDADE

Após contrair a Covid-19 e passar 40 dias internado, o prefeito eleito de Goiânia (GO), Maguito Vilela (MDB), testou negativo para o novo coronavírus. A informação foi compartilhada nas redes sociais do chefe do Executivo municipal, nessa terça-feira (dia 1°).

Maguito testou positivo para a doença no dia 20 de outubro e precisou ser internado dois dias depois em um hospital de Goiânia. No dia 27, ele foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Atualmente, apesar de ter testado negativo para a doença, o prefeito ainda continua internado para tratar uma inflamação pulmonar causada pela doença. Maguito faz uso de traqueostomia e ainda recebe ventilação mecânica para auxiliar na respiração.

O prefeito foi eleito enquanto ainda estava internado no hospital, em um segundo turno que ocorreu no último domingo (29). Após a apuração, ficou constatado que ele recebeu 52,6%, enquanto seu opositor, Vanderlan Cardoso (PSD), recebeu 47,4%.